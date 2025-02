Bloco Siri na Lata da CUT/SE vai desfilar no dia 8 de março em Aracaju

Vem chegando o carnaval 2025 e a classe trabalhadora já está perguntando: quando vai sair o Bloco Siri na Lata? Neste ano, a programação do bloco da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe) foi transferida para o dia 8 de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Neste ano, o Siri na Lata vai estar sob o comando das mulheres empoderadas da classe trabalhadora de Sergipe que vão ocupar as ruas do Centro de Aracaju na luta ‘Pela vida das mulheres: contra a fome e todas as violências! Pelo fim da escala 6×1 e por justiça reprodutiva! Prisão para todos os golpistas!’.

Sindicatos, centrais sindicais e coletivos de mulheres se reuniram para discutir os assuntos mais importantes que serão denunciados no protesto feminista:

*direito à justiça reprodutiva;

*combate ao estupro de meninas e mulheres, contra as agressões físicas, o assédio moral, sexual no trabalho e contra a violência psicológica;

*o Brasil continua sendo o País que mais mata a mulher trans, então o protesto também será contra o feminicídio e pela vida de todas as mulheres;

*o combate à fome, contra a carestia e o alto custo de vida;

*pelo fim da exploração da mulher no trabalho doméstico;

*contra a escala 6×1 que escraviza a classe trabalhadora, pelo direito à vida além do trabalho;

*pelo direito à moradia digna de interesse social;

*por creche para as crianças e bebês para que as mulheres possam trabalhar e conquistar sua autonomia financeira.

Texto e foto Iracema Corso