BLOCOS DE CARNAVAL: SMTT INFORMA ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO E ITINERÁRIOS DOS ÔNIBUS NO FIM DE SEMANA

No próximo final de semana, diversos blocos de rua desfilarão em Aracaju, promovendo festas e movimentação intensa em várias regiões da cidade. Em razão disso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará alterações de trânsito nos locais e horários específicos de cada bloco, para garantir uma melhor organização e fluidez no trânsito.

Ao todo serão 14 blocos, sendo nove no sábado, 15, e cinco no domingo, 16, o que exigirá dos condutores e foliões uma maior atenção em relação ao trânsito.

A SMTT estará presente com seus agentes de trânsito para orientar os condutores e garantir a fluidez do tráfego. A recomendação do órgão é de que motoristas evitem áreas com grande concentração de foliões e busquem rotas alternativas. O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, destaca a importância do planejamento antecipado para evitar transtornos. “A gente divulga os bloquinhos e os seus horários e locais. Então a gente sempre pede a todos que procurem rotas alternativas, que se informem onde vão acontecer os bloquinhos, os seus percursos, para sempre buscarem vias alternativas para não conflitarem com os foliões que estarão ali para curtir”, explicou.

Walter Faro também reforça algumas orientações importantes para que os foliões possam aproveitar a festa com mais segurança no trânsito. “Nós orientamos que as pessoas vão para curtir e ter atenção ao trânsito. Quem for na intenção de consumir bebidas alcoólicas, é preferível que vá de ônibus, táxi, ou transporte alternativo, porque aí a pessoa fica mais tranquila, não se preocupa onde vai estacionar o carro, pode beber sem se preocupar com o retorno para casa, e evita possíveis acidentes”, disse.

Transporte Coletivo

Com a realização do bloco carnavalesco B&M Fest e Bloco do KIU, no sábado, 15, a linha de ônibus 709 (DIA / CENTRO – Via Clínicas) , terá seu itinerário alterado das 16h às 19h. No domingo, 16, não haverá alterações nas rotas dos ônibus.

Linha: 709

Sentido: Norte/Sul

Itinerário: Avenida Anísio Azevedo, rua Professor Figueiredo Martins, Praça Assis Chateaubriand, rua Urquiza Leal, rua Deputado Euclides Paes Mendonça.

Sentido: Sul/Norte

Itinerário: Avenida Hermes Fontes, rua Ananias Azevedo, rua Minervino de Souza Fontes, avenida Anísio Azevedo.

