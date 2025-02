Bloquinho do Jobim acontece no sábado, dia 22 em Aracaju

A aguardada edição 2025 do Bloquinho do Jobim já possui data, hora, line-up completa e local. No próximo dia 22 de fevereiro (sábado) na rua Alu Campos (próximo ao antigo Corno Velho), Tatah Santana, Ygor Ranieri, DJ Thay, Cartel de Bali, Banda Indomada do Frevo e Os Faranis dão início aos festejos carnavalescos em Aracaju em um evento com duas horas de Open Beer (cerveja e suco gummy das 15h às 17h). A festa se iniciará às 15h e os ingressos já estão disponíveis através do site Ticket Mais

“Com o intuito de celebrar a principal festa popular brasileira, realizaremos mais um Bloquinho do Jobim em parceria com o ‘Destilado’. Já se passaram sete anos e não imaginávamos que seríamos tão reconhecidos no mercado gastronômico e do entretenimento. Nossos eventos tomaram proporções enormes e estamos muito felizes com tudo isso! No próximo dia 22, com muita diversão e alegria, celebraremos mais uma edição”, declarou David Fonseca, um dos organizadores do evento.

Os ingressos partem de R$77 (3° lote) e podem ser adquiridos através do link https://ticketmais.com.br/evento/view/117625/bloquinho-do-jobim. Para mais informações, visite o Instagram @jobim.aju .

Por Martins Assessoria Digital e Marketing