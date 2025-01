Bloquinho Kids abre alas para a folia infantil no RioMar em Aracaju

Bailinho carnavalesco gratuito é diversão garantida para os pequenos foliões

Prepare a fantasia, porque a temporada da folia está aberta no RioMar Shopping, com a chegada de fevereiro! O Bloquinho Kids, evento já consolidado como o bailinho carnavalesco mais seguro e animado para as crianças em Aracaju, abre alas no dia 15 de fevereiro, a partir das 15h, na área externa do shopping.

Em sua 5ª edição, o evento promete surpreender com uma megaestrutura para receber os pequenos foliões e suas famílias em grande estilo. Com o tema “Mascaradinhos”, o bloco traz como atração principal a energia contagiante da cantora Maysa Reis, que vai animar a criançada com o melhor do axé. Além disso, os participantes poderão curtir um circuito de brinquedos infláveis, oficinas criativas e a presença de personagens temáticos para interagir com as crianças e posar para clicks incríveis.

Para garantir conforto e tranquilidade durante o evento, o espaço contará com banheiros climatizados com fraldário, pontos de hidratação, distribuição de guloseimas, confetes e serpentinas.

O acesso ao Bloquinho Kids Mascaradinhos é gratuito, bastando apenas realizar a inscrição através do App RioMar Aracaju (Android e iOS). O cadastro e retirada das pulseiras de acesso estão liberados de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. A retirada deve ser realizada no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), localizado no piso L1, ao lado da loja Marisa. O cliente tem direito a até 3 pulseiras por cadastro.

Serviço

O quê? Quinta edição do Bloquinho Kids Mascaradinhos.

Quando? Sábado, 15 de fevereiro, a partir das 15h.

Onde? Área externa do RioMar Aracaju, em frente ao edifício garagem – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito, mediante inscrição no App RioMar Aracaju (Android e iOS).

Data da inscrição? De 31 de janeiro a 06 de fevereiro.

Retirada da pulseira de acesso? De 31 de janeiro a 06 de fevereiro, no CAC – localizado no piso L1, ao lado da loja Marisa. O cliente tem direito a até 3 pulseiras por inscrição.

Classificação? Livre.

Foto Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação