Bloquinho Kids acontece neste fim de semana na área externa do RioMar em Aracaju

Evento gratuito, que acontece neste fim de semana, está preparado para receber cerca de 3 mil foliões na área externa do shopping

O Carnaval está chegando e para abrir a temporada da folia com muita animação, o RioMar Aracaju promove mais uma edição do Bloquinho Kids. A festa acontece neste sábado, 15 de fevereiro, a partir das 15h, na área externa do shopping, em frente ao edifício-garagem.

O evento promete reunir cerca de 3 mil foliões de todas as idades em um clima de alegria e segurança. A animação fica por conta da cantora Maysa Reis, que comandará o bailinho ao lado de sua banda e dançarinos. Para a diversão da criançada, a programação inclui brinquedos infláveis gratuitos, oficinas criativas, distribuição de guloseimas, confetes e serpentinas e camarim gratuito com maquiadoras da Cosmético Center Beauty.

A estrutura foi planejada para garantir o conforto das famílias, com praça de alimentação, banheiros, pontos de hidratação, espaço acessível, intérprete de Libras e empréstimo de abafadores de ruído. A Guarda Municipal de Aracaju também marcará presença no evento com a Ronda Maria da Penha, distribuindo material informativo sobre a violência contra a mulher, especialmente no período carnavalesco.

Além disso, o evento contará com uma ação social em parceria com o IJCPM e a Fundação Pedro Paes Mendonça, oferecendo produtos da gastronomia artesanal para os foliões.

Para participar, basta apresentar a pulseira de acesso na entrada e cair na folia com a família e os amigos. Prepare a fantasia e venha viver um Carnaval inesquecível no RioMar Aracaju!

Lotti+Caldas Comunicação – foto ascom