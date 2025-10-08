Bloquinho Kids promete uma tarde de folia e alegria no RioMar Aracaju

Evento gratuito celebra o Mês das Crianças com shows, fantasias, diversão inclusiva e solidariedade

O momento mais esperado da Temporada das Crianças no RioMar Aracaju está chegando! No dia 11 de outubro, a partir das 15h, o estacionamento do shopping se transforma em um grande palco de festa, música e diversão para toda a família com o Bloquinho Kids, evento realizado em parceria com a TV Atalaia.

A programação promete encantar crianças e adultos com apresentações do Musical Bezer Produções, Versus Uni, DJ Raposinha e Bia Moura. Fantasias coloridas, brincadeiras e muita animação darão o tom da tarde, que promete ser inesquecível.

Mais do que diversão, o Bloquinho Kids também é sinônimo de acolhimento e inclusão. O evento contará com intérpretes de Libras, abafadores de ruído para crianças com TEA e espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs), garantindo que todos possam aproveitar o momento com conforto e alegria.

A participação é gratuita, mediante inscrição no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento por pessoa no ato da retirada das pulseiras. Cada CPF cadastrado gera até três QR Codes, possibilitando a retirada de até três pulseiras, para que toda a família possa cair na folia.

As pulseiras devem ser retiradas até o dia 10 de outubro, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), localizado ao lado da Marisa, das 10h às 22h. É importante lembrar que os alimentos devem ser entregues no momento da retirada e que crianças menores de dois anos não precisam de inscrição nem pulseira.

O regulamento completo está disponível no App RioMar Aracaju.

Então, já sabe: garanta sua inscrição, prepare a fantasia e venha viver momentos de magia, música e alegria no Bloquinho Kids do RioMar Fofura!

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Pritty Reis/Arthur Soares