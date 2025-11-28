BMCJ/SE, Instituto Madam e Projeto Fênix se unem nos 21 Dias de Ativismo

A campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher terá, em Sergipe, uma atuação articulada por iniciativa da advogada e ativista Ana Lúcia Aguiar, presidente da ABMCJ/SE, que conduz a mobilização ao lado do Instituto Madam, liderado por Ana Silva, e do Projeto Fênix, sob responsabilidade da juíza Patrícia Cunha. A união reúne sociedade civil, Judiciário e entidades de acolhimento para ampliar ações de prevenção, proteção e fortalecimento das mulheres.

O objetivo da mobilização é fortalecer a rede de apoio às mulheres em situação de violência, por meio de iniciativas de acolhimento, orientação jurídica, formação cidadã e estímulo à autonomia feminina.

Instituto Madam reforça acolhimento e reconstrução

Liderado por Ana Silva, o Instituto Madam Mulheres que se amam demais e se amam de menos se destaca pelo atendimento direto a mulheres em vulnerabilidade emocional, psicológica e social. O espaço oferece rodas de conversa, oficinas de capacitação, orientação jurídica e acompanhamento psicossocial.

“O Madam nasceu para que mulheres não se sintam sozinhas. Nosso papel é acolher, orientar e mostrar que existe saída. A parceria com a ABMCJ fortalece a rede de proteção e amplia nossa capacidade de transformar vidas”, afirma Ana Silva, presidente do Instituto.

Projeto Fênix amplia ações em Lagarto

Sob a condução da juíza Patrícia Cunha, o Projeto Fênix intensifica ações de enfrentamento à violência doméstica no município de Lagarto. Entre as iniciativas recentes está a Boutique Fênix, instalada no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), espaço destinado à doação e organização de roupas, acessórios e itens essenciais para mulheres atendidas pela rede de proteção.

“A Boutique Fênix representa mais do que um espaço físico: simboliza recomeços, acolhimento e dignidade. A luta pela valorização das mulheres deve ser contínua e fortalecida a cada dia”, reforça a juíza Patrícia Cunha.

Ações coordenadas pela ABMCJ/SE

As ações serão coordenadas pela ABMCJ/SE e vão ocorrer no Instituto Madam, localizado no conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro (SE), com o apoio e também iniciativas do Projeto Fênix integradas nesse mesmo espaço.

A proposta é promover neste evento, marcado para acontecer no próximo dia 9 de dezembro, uma atuação complementar que una atendimento jurídico gratuito, rodas de conversa, oficinas educativas e ações de fortalecimento emocional, criando um ambiente de proteção e autonomia para as mulheres atendidas.

A iniciativa vai reunir doações de roupas e sapatos femininos com o apoio da Boutique Fênix para a promoção de uma bazar popular voltado para este público. O evento também vai dispor de uma série de ações integradas de apoio, orientação e empoderamento de mulheres.

Para a advogada e ativista Ana Lúcia Aguiar, essa união entre instituições amplia significativamente o alcance das ações. “Quando unimos acolhimento, informação e suporte jurídico, criamos caminhos concretos para que cada mulher retome sua autonomia e sua segurança”, destaca Ana Lúcia.

Sobre a campanha

Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher são uma mobilização internacional que, no Brasil, inicia em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A campanha busca conscientizar sobre todas as formas de violência contra meninas e mulheres, fortalecer a rede de enfrentamento e incentivar políticas públicas de proteção e igualdade.

Texto e foto Miza Tãmara