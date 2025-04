O Circuito Banco do Nordeste Cultural traz um show marcante neste fim de semana. A banda de rock Bad Name prepara uma apresentação especial com o repertório do cantor Cazuza.

Será neste sábado (12), às 19h30, no Alquimia Cultural, localizado no bairro Salgado Filho, na capital. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB