BNB Cultural leva blues sertanejo e rock nacional à Grande Aracaju

A programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural agita a semana na capital sergipana. Nesta quarta (10), às 21h, a Máquina Blues leva o sotaque nordestino ao blues norte-americano e autoral, com espaço para o retrato da vida no Sertão. A banda estará no Clash Pub, localizado no bairro Treze de Julho, em Aracaju.
E no sábado (13), a Volariz leva o show Parada Rock Brasil à Barra dos Coqueiros. Com repertório do pop rock e do cancioneiro popular brasileiro, a banda se apresenta no Irons Pub, a partir das 21h30. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).
Ascom BNB