BNB Cultural leva covers de Pitty e Zé Ramalho à Grande Aracaju

A programação do Circuito BNB Cultural promete agitar o fim de semana. Neste sábado (10), às 23h, o Irons Pub, na Barra dos Coqueiros, traz a banda Experiência de Quase Morte (EQM) com o show Me Adora, em uma noite repleta de sons autorais e covers de grandes nomes do rock nacional, como Pitty, Rita Lee, Cássia Eller, Raul Seixas e Legião Urbana. O grupo venceu o Festival DisCovers, em Aracaju, ao interpretar as canções de Pitty.

Já no domingo (11), às 12h30, o cantor Zé Manoel leva um repertório eclético à voz e violão, com o show Beira-Mar. O cover oficial de Zé Ramalho se apresenta no Maria Farinha Bar e Restaurante, localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Texto e foto BNB