BNB Cultural leva especial Ney Matogrosso e pop contemporâneo a Aracaju

A programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural traz ótimas opções para quem gosta de música. Nesta quinta (25), às 21h, a Banda Salomé apresenta clássicos da música brasileira, no especial Ney Matogrosso & Secos e Molhados.

A banda estará no Doca, no bairro Cirurgia, em Aracaju. E no sábado (27), o cantor Alex Sant’Anna embala o show Enquanto Espera, 10 anos. Com repertório do pop contemporâneo e do cancioneiro regional, o cantor estará na loja Freedom Discos, no Centro da capital, a partir das 19h.

O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB Cultural