BNB Cultural leva jazz, rock e música popular à Grande Aracaju

Artistas locais movimentam o cenário musical sergipano com a programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural. Nesta sexta-feira (20), a partir das 19h, a orquestra de jazz Small Band se apresenta na Rua Gastronômica, em São Cristóvão. Na próxima quinta-feira (26), às 19h, é a vez da cantora Morgana. A ex-The Voice leva o seu show Melhor a Dois para a Praça da Democracia da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Na sexta-feira (27), às 19h30, o Clash Pub, localizado no bairro 13 de Julho, em Aracaju, será palco da banda de rock Anarquia Organizada. Já no sábado (28), às 20h, o DJ Paulo Xsavier, mais uma vez, agita as noites do Maria Farinha Bar e Restaurante, localizado no bairro Coroa do Meio, também na capital. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Banco do Nordeste