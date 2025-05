Afro house, tropical boss, funk e arrocha: a mistura de ritmos está presente na apresentação do DJ Vinícius Big John. Ele comanda a noite de sábado (17) na Rua Gastronômica, ao lado da Praça São Francisco, em São Cristóvão.

O show começa às 20h, pelo Circuito Banco do Nordeste Cultural. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).