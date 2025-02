BNB Cultural leva nostalgia, rock e Esquenta de Carnaval à Grande Aracaju

Artistas locais movimentam o cenário musical sergipano com a programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural. Nesta sexta-feira (14), a partir das 19h, a dupla Oliver Duo apresenta o show Memórias, um espetáculo musical que promete levar o público a uma viagem nostálgica pelos grandes clássicos da música brasileira. A apresentação é no Espaço Alquimia Cultural, localizado no bairro Salgado Filho, em Aracaju.

O sábado (15) tem duas atrações. Em São Cristóvão, às 20h, as mulheres da banda Samba de Salto comandam o Esquenta de Carnaval na Rua Gastronômica. E na Barra dos Coqueiros, às 21h, a Banda Aphelius leva o melhor do rock nacional ao Irons Pub, com o show Rádio Rock. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Texto e foto BNB