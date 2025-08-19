BNB Cultural leva rock e batucada à  São Cristóvão e Aracaju

A noite deste sábado (23) vem recheada de ritmos regionais com a programação do Circuito BNB Cultural. Às 20h30, o grupo artístico Batucada Quebra-Coco, do município de Estância, apresenta o ritmo tradicional na Rua Gastronômica, em São Cristóvão. E às 21h, a cantora e compositora sergipana Raquel Diniz assume o comando, com o show “Lee e outras inspirações”, que traz o melhor do rock nacional em uma homenagem a Rita Lee.

No mesmo dia, às 22h, o grupo Lovedrive leva o repertório da banda alemã Scorpions ao The Stones Pub, localizado no bairro Salgado Filho, em Aracaju. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB