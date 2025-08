BNB Cultural leva rock e dança afro a cidades sergipanas; confira

A programação do Circuito BNB Cultural vai do rock à dança afro. Nesta quarta-feira (6), às 21h, a banda NewRox assume a “Noite Rock: Uma viagem pelos anos 80”, no Clash Pub, localizado no bairro Treze de Julho, em Aracaju.

E de 7 a 13 de agosto, o professor Henrique Vidal apresenta a Oficina de Dança Afro, uma ação do programa cultural UFS Antirracista. As cinco aulas gratuitas têm início às 15h, no Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus São Cristóvão.

Já no fim de semana, o grupo Os Bitous revive o melhor da banda The Beatles na “Noite Britânica II”. Com participação da Reverb Rock Band, que traz os clássicos de Pink Floyd e Dire Straits, o evento será realizado no Irons Pub, na Barra dos Coqueiros, a partir das 20h.

O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB