BNB Cultural leva rock e mistura de ritmos ao fim de semana da Grande Aracaju

Artistas locais movimentam o cenário musical sergipano com a programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural. Nesta sexta-feira (17), a partir das 22h, a cantora sergipana Acácia Oliver apresenta o show A Mistura Envolvente no Boteco Barra, localizado na Rodovia José de Campos, na Barra dos Coqueiros. No sábado (18), às 20h, o Maria Farinha Bar e Restaurante, localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, vai receber a cantora Rebecca Melo, com o show O Melhor da Nossa Tradição.

Ainda no sábado, às 21h, o Che Music Bar será palco do Festival Discovers. As bandas Sistema Límbico (Jota Quest), Maria Tonteira (Raimundos), Som de Marte (Raul Seixas) e Silver on Fire (CPM 22), agitam as mais de sete horas de evento e prestam homenagem ao melhor do rock nacional. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom Banco do Nordeste – Foto: Ascom/Funcap