BNB Cultural leva samba, rock e jazz ao fim de ano da Grande Aracaju

Artistas locais movimentam o cenário musical sergipano com a programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural. Nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, o cantor Dino apresenta o show Tudo Vira Samba, no Boteco Barra, localizado na Barra dos Coqueiros. No sábado (14), duas apresentações serão feitas em Aracaju: a banda Fator RH leva o tributo à Legião Urbana (às 19h30, no Shukran Rock Park) e a banda Fogo Corredor prepara o show Herança de um Povo (às 21h, no Stones Pub).

E São Cristóvão fecha o circuito este ano: a orquestra de jazz Small Band apresentará um show instrumental natalino, no dia 21, às 20h, na Rua Gastronômica. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Fonte e foto ascom BNB