BNB Cultural leva teatro, música e vivência artística à Grande Aracaju

O fim de março traz opções para todos os gostos no Circuito BNB Cultural. No sábado (22), a cantora Luiza Lu Azevedo apresenta o projeto Música da Gente, que resgata canções de repercussão nacional. Ela estará na Rua Gastronômica, às 20h, em São Cristóvão. Na próxima segunda (24), é a vez do espetáculo De Canoa e de Rede, do coletivo Nós na Estrada. O ator Ivo Adnil interpreta a história de Vitalino Pescador, um sujeito simples com grande sabedoria de vida, a partir das 19h, no Centro de Excelência Dr. Carlos Firpo, na Barra dos Coqueiros.

Na terça, quarta e quinta (de 25 a 27), às 19h30, a companhia de teatro Aurora apresenta o espetáculo Os Mamutes, que conta sobre um futuro distópico que reflete sobre a sociedade de consumo. A peça será apresentada no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Na quarta e quinta (26 e 27), às 13h, o artista plástico e arquiteto Lucas Lemos coordena a Vivência Artística-cultural e a Visita Guiada ao projeto Casa Tsuru, em parceria com a professora Cris Abreu, da Escola Estadual Djenal de Queiroz. Além da visita, será feita uma roda de conversa sobre uso artístico do couro e a identidade cultural de Sergipe.

Ascom BNB