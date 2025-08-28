BNB Cultural patrocina show Mulheres Brasileiras, em Aracaju

A programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural agita o fim de semana na capital sergipana. Neste sábado (30), a cantora Denyalles conduz o show Mulheres Brasileiras, que traz as grandes vozes femininas do país, com muita voz e violão. Ela se apresenta às 20h, no Maria Farinha Bar e Restaurante, na Orla da Atalaia em Aracaju.

O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB