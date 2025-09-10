BNB divulga oportunidades de crédito no Moda Mix em Itabaianinha

Empresários dos setores de moda e confecções participam da décima edição do Moda Mix, realizado no Polo de Moda de Itabaianinha, na região Sul do estado. Patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), o evento deve reunir uma média de 100 expositores durante a programação, que será realizada de 12 a 14 de setembro.

Além da exposição e venda direta de produtos, o Moda Mix contará com desfile de coleções e apresentação de shows culturais. Durante os três dias de evento, uma equipe do BNB irá divulgar linhas de crédito disponíveis para empreendedores dos setores da indústria, comércio e serviços da cadeia produtiva.

O município de Itabaianinha é atendido pelo Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter), que desenvolve ações para desenvolver as atividades dos setores da moda e de confecções, como cursos, capacitações e oferta de financiamentos.

O evento

Criado em 2016, o Moda Mix movimenta mais de R$ 3 milhões em negócios a cada edição, beneficiando setores como hotelaria, transporte, alimentação, comércio e serviços, em cada edição. O levantamento é da organizadora, a Associação da Confecção do Município de Itabaianinha (Acise). O evento contribui para consolidar a localidade como “capital sergipana da moda”, título concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Texto e foto BNB