BNB divulga produtos e serviços na Expo Verão em Aracaju

O Banco do Nordeste (BNB) participou da Expo Verão 2025, de 10 a 26 de janeiro, na praça de eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Com patrocínio do BNB, a quarta edição do evento reuniu empreendedores, turistas e famílias sergipanas, em estandes multissetoriais e apresentações artísticas, que fomentaram o empreendedorismo e a cultura do estado.

Nos 16 dias do evento, o estande do BNB levou equipe especializada para apresentar produtos e serviços bancários, como linhas de crédito voltadas para empreendedores individuais (MEI) e micro e pequenos empresários (MPE). Com mais de 200 expositores, a Expo Verão reuniu expositores dos segmentos da cultura, gastronomia e entretenimento. A programação contou com feiras literárias, atividades físicas e oficinas interativas de conscientização ambiental.

“A Expo Verão contou com patrocínio do Banco do Nordeste porque está se transformando em uma tradição em Sergipe, onde se conjuga a divulgação do trabalho dos empreendedores sergipanos e de outros estados, a promoção do turismo e o fortalecimento da cultura sergipana”, pontuou o gerente da agência Aracaju Jardins, Carlos Virgílio Holanda.

Segundo o superintendente estadual do BNB em Sergipe, César Santana, a participação efetiva da instituição reforçou a parceria com os empreendedores locais. “Na Expo Verão, os comerciantes, artesãos e fornecedores de diversos serviços tiveram a oportunidade de expor e comercializar seus produtos. E eles puderam reforçar o relacionamento negocial com o Banco do Nordeste, porque conheceram novas soluções da instituição, cada vez mais digital e próxima do empreendedor”, disse.

O evento

Criada em 2021, a Expo Verão é uma feira multissetorial, que oferece ampla visibilidade às empresas expositoras, promovendo geração de negócios, empregos e renda, além de impulsionar o crescimento econômico local.

Ascom Banco do Nordeste