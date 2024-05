BNB divulga produtos e serviços para apicultores e meliponicultores

Pesquisadores, profissionais, estudantes e agentes envolvidos no universo apícola e meliponícola se reúnem, entre os dias 21 a 23 de maio, no 2° Encontro Sergipano de Apicultores e Meliponicultores (ESAM). Organizado pela Associação de Meliponicultores e Apicultores de Sergipe (Asmase), o evento ocorre no auditório da Didática 7 da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, e conta com patrocínio do Banco do Nordeste.

O encontro tem como objetivo promover a integração, o aprimoramento técnico-científico e o fortalecimento do setor em Sergipe, além de estimular a adoção de práticas sustentáveis. O 2º ESAM vai ter palestras sobre temas como gerenciamento na apicultura, meliponicultura na atualidade e importância da Rota do Mel no estado. Também haverá exposição, feira de produtos e minicursos para troca de conhecimentos e oportunidades de networking.

O Banco do Nordeste levará uma equipe para divulgar produtos e serviços em um estande do evento. O público vai conhecer detalhes da linha de crédito FNE Rural, do custeio agrícola e dos recursos para agricultura familiar. O financiamento do Banco ajuda a ampliar a produtividade e a qualidade do mel produzido em Sergipe.

“Como parceiro das atividades produtivas do estado, o BNB patrocina e se faz presente no evento, para dar oportunidade a novos financiamentos de projetos do setor. O destaque não é só pela importância econômica, mas também pela necessidade de diversos segmentos pelos derivados do mel, que no Brasil é considerado um dos mais puros do mundo”, reforça o superintendente estadual do BNB em exercício, Franco José Vieira.

No último dia do evento, será inaugurado o Meliponário Pensador Sócrates, um espaço destinado à realização de cursos e práticas de incentivo ao turismo ecológico em Sergipe. O local deve ajudar no desenvolvimento do setor, além de estimular a conscientização ambiental e a promoção de ações sustentáveis.

Fonte BNB