BNB financia R$ 154 milhões para comércio varejista em Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) destinou R$ 154,7 milhões em operações de crédito para empresas do comércio varejista ampliado em Sergipe, de janeiro a agosto. O volume de financiamentos acompanha o bom momento do setor, que registrou crescimento de 8,8% no estado no mês de julho. O levantamento é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), vinculado ao Banco do Nordeste, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O comércio varejista ampliado inclui atividades para além do varejo restrito, como o comércio relacionado a veículos, material de construção e atacado de alimentos e bebidas. Segundo a pesquisa, o desempenho de Sergipe é superior ao nacional (+7,2%).

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), alguns setores se destacam entre as aplicações feitas pelo BNB no estado. O comércio de alimentos e bebidas lidera os financiamentos (R$ 48,1 milhões), seguido do comércio de combustíveis, peças e acessórios para veículos (R$ 17,2 milhões) e do comércio de roupas e acessórios (R$ 10,4 milhões). Na sequência vem os setores do comércio de material de construção (R$ 7,6 milhões) e do comércio de produtos farmacêuticos (R$ 5,1 milhões).

“O ótimo resultado em todas as frentes do comércio varejista revela fatores positivos em cadeia, como o aumento da renda das famílias e a ampliação da concessão de crédito. O Banco do Nordeste tem suprido as necessidades do comerciante, do pequeno ao grande, que reforçam o capital de giro, renovam estoques, inovam e expandem sua atuação para atender melhor aos consumidores em Sergipe. Um destaque fica para os atacarejos, que ocuparam o espaço dos hipermercados e modificaram o comportamento de consumo das famílias no estado”, explica o superintendente estadual do BNB, César Santana.

O empresário Michel Sobral é proprietário de uma rede atacadista de alimentos e bebidas em Sergipe. Ele comenta sobre a importância do crédito para o crescimento da empresa. “O crédito do BNB ajuda a manter não apenas um fluxo de caixa saudável, mas também o financiamento de investimentos estratégicos. Assim conseguimos ampliar a frota de veículos, modernizar a infraestrutura, com a aquisição de porta-paletes, e expandir a capacidade de armazenagem, com a ampliação da câmara de congelados. Esses investimentos foram fundamentais para garantir eficiência operacional e permitir um crescimento expressivo de faturamento por três anos consecutivos”, conta o empresário.

