BNB impulsiona novos negócios na 57ª Feira do Caminhão

A Feira do Caminhão contará mais uma vez com patrocínio do Banco do Nordeste. Realizada durante os dias 8 a 12 de junho em Itabaiana, no Agreste do estado, a 57ª edição do evento vai trazer exposições, visitas técnicas, palestras e gincanas que prometem movimentar a economia e as ruas da capital nacional do caminhão.

O estande do BNB levará uma equipe para divulgar produtos e serviços bancários, com destaque para as linhas de crédito disponíveis para ampliar a produtividade do segmento caminhoneiro em Sergipe. No local, serão assinados contratos de crédito com empresários e empreendedores da área, além de financiamentos para o segmento rural.

O gerente da agência do BNB em Itabaiana, Milton Flávio, reforça que a feira é uma oportunidade em que novos negócios sempre surgem. “O Banco do Nordeste sempre esteve presente na Feira do Caminhão e neste ano não poderia ser diferente. É o momento de o Banco do Nordeste estreitar o relacionamento com os diversos fornecedores e seus clientes”, afirma.

SERVIÇO ​

57ª Feira do Caminhão

Quando: de 8 a 12 de junho

Onde: Praça de eventos do município e Estacionamento do Shopping Peixoto (Itabaiana)

Ascom Banco do Nordeste