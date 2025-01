BNB impulsiona novos negócios na Expo Verão 2025

A Expo Verão conta mais uma vez com patrocínio do Banco do Nordeste. Realizada durante os dias 10 a 26 de janeiro na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, a 4ª edição do evento vai trazer a exposição de produtos de diversos setores, como gastronômico, cultural e turístico, além de desfiles e apresentações que prometem movimentar a capital sergipana.

Entre os mais de 200 expositores presentes no evento, o estande do BNB levará equipe para divulgar produtos e serviços bancários, como linhas de crédito para ampliar a produtividade de empreendedores individuais (MEI) e micro e pequenos empresários (MPE).

O evento

A Expo Verão é uma feira multissetorial, cujo principal objetivo é oferecer ampla visibilidade às empresas expositoras, promovendo a geração de negócios, emprego e renda, além de impulsionar o crescimento econômico local. Em 2025, o evento se destaca por suas atividades dinâmicas e pelo compromisso socioambiental.

SERVIÇO

Expo Verão 2025

Data: de 10 a 26 de janeiro

Local: Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju

Banco do Nordeste