BNB leva oportunidades de microcrédito à Aracaju Beauty Hair

Profissionais da beleza e distribuidores de cosméticos estarão presentes na 10ª edição do Aracaju Beauty Hair, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), o evento contará com participação de 90 empresas de vários estados, em estandes e palestras que devem movimentar o mercado de beleza e cosméticos em Sergipe, de 17 a 19 de novembro.

O BNB levará uma equipe do programa Crediamigo para divulgar os produtos e serviços disponíveis, como é o caso do capital de giro solidário, individual e do Crediamigo Delas, destinado a empreendedoras formais e informais. Além de um estande nos três dias do evento, o Banco do Nordeste irá apresentar um workshop gratuito na segunda-feira, 18, às 19h, com o gerente de negócios Alysson Torres.

O evento

A Aracaju Beauty Hair é a maior feira de negócios do segmento da beleza de Sergipe e reúne grandes expositores do mercado para vendas e troca de experiências sobre os desafios para o setor. Em 2023, o evento movimentou mais de R$ 10 milhões em negócios. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Aracaju Beauty Hair

Quando: 17 a 19 de novembro

Horário: 13h às 21h

Local: Centro de Convenções AM Malls

Ingresso: 1 kg de alimento

Workshop – Conhecendo o Crediamigo

Quando: 18 de novembro

Horário: 19h

Banco do Nordeste