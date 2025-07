BNB promove música instrumental no Festival Entre Tons, em Aracaju

Novos talentos da música instrumental participam da primeira edição do Festival Entre Tons, que será realizado em cinco etapas, deste sábado (19) até o mês de outubro, em um circuito que vai percorrer cinco bairros de Aracaju. Patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), o projeto incentiva a diversidade cultural e leva visibilidade a instrumentistas que atuam em Sergipe.

Neste sábado (19), às 18h, a Praça Vereador Osvaldo Mendonça, no Conjunto Bugio, será palco da primeira fase eliminatória. Os shows classificatórios dos primeiros cinco artistas selecionados definem três dos 12 artistas que irão para a grande final em outubro, no Centro de Criatividade, localizado no Bairro Cirurgia.

As próximas fases eliminatórias serão realizadas respectivamente nos dias 16 de agosto (Praça do Conjunto Beira Mar II), no dia 13 de setembro (Orla Por do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no Mosqueiro), e no dia 4 de outubro (Orlinha da Coroa do Meio).

O festival

Realizado pelo Instituto Escola Criativa, o Festival Entre Tons está na primeira edição. A curadoria definiu os locais dos eventos com base nas menores taxas do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os bairros de Aracaju. Após as inscrições, foram selecionados artistas com critérios técnicos e prioridade à participação de grupos minoritários, como mulheres, LGBT, pessoas negras e com deficiência.

SERVIÇO

Festival Entre Tons (julho a outubro, 18h às 22h)

19 de julho

Primeira eliminatória (Praça Vereador Osvaldo Mendonça, Conjunto Bugio)

16 de agosto

Segunda eliminatória (Praça do Conjunto Beira Mar II)

13 de setembro

Terceira eliminatória (Orla Por do Sol Jornalista Cleomar Brandi, Bairro Mosqueiro)

4 de outubro

Quarta eliminatória (Orlinha da Coroa do Meio)

18 de outubro

Final (Centro de Criatividade, Bairro Cirurgia)

Ascom BNB – Foto: Ascom Entre Tons