BNB reduz taxa de juros do Crediamigo na Semana do Cliente

O Banco do Nordeste (BNB) reduziu em 38% a taxa de juros de seu programa de microcrédito produtivo e orientado, Crediamigo, durante a Semana do Cliente. Até o dia 20 de setembro, empreendedores da área de atuação do Banco, que abrange região Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, poderão contar com taxa de 1,89% ao mês nos empréstimos pela linha de crédito Giro Solidário, a mais popular do programa.

Para o presidente do BNB, Paulo Câmara, a redução tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendimentos, que são a base da economia local. “Ao oferecer condições mais competitivas, estamos dando oportunidade a milhares de empreendedores de incrementarem seus negócios em condições especiais, visando inclusive às vendas do final do ano. Nosso foco é fazer esse programa, que é referência nacional em microcrédito, chegar a um número cada vez maior de pessoas”.

Os empréstimos se destinam a apoiar atividades produtivas, oferecendo capital de giro para empreendedores de acordo com sua capacidade de pagamento e o grau de desenvolvimento de seus negócios. O aval solidário, que é a garantia do produto, mantém o compromisso coletivo entre os tomadores. O crédito é limitado a R$ 21 mil por cliente.

De acordo com o diretor de Negócios do Banco do Nordeste, Luiz Abel, a ação visa impulsionar ainda mais o empreendedorismo na região, fortalecendo os pequenos negócios.

“O Crediamigo é o primeiro passo de muitos empreendedores na implantação ou expansão de seus negócios. Com condições mais acessíveis, como as taxas reduzidas nesta Semana do Cliente, conseguimos oferecer um crédito que incentiva o crescimento das atividades produtivas. A campanha corrobora nosso propósito de fortalecer o empreendedorismo e impulsionar a geração de emprego e renda na região, oferecendo a taxa mais atrativa do mercado para esse público”, destacou o executivo.

Maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América Latina, o Crediamigo conta com cerca de dois milhões de clientes ativos. No primeiro semestre do ano, o programa realizou 1,8 milhão de operações de crédito, média de 14 mil contratos por dia útil.

Para mais informações, os interessados podem procurar uma Unidade Crediamigo ou entrar em contato com um agente de microcrédito pelo número 0800 728 3030 ou via WhatsApp no (85) 99730-7000.

“Semana do Cliente” do BNB contempla também investidores

Além da diminuição das taxas de juros do Crediamigo, o Banco do Nordeste reduziu neste mês o valor da aplicação inicial do Fundo de Investimento BNB Institucional, produto de renda fixa de longo prazo. Durante o período de 17 a 27 de setembro, os aportes iniciais foram reduzidos de R$ 50 mil para R$ 500. A iniciativa visa facilitar o ingresso de novos investidores no fundo, que possui liquidez diária e alcançou nos oito primeiros meses deste ano rentabilidade próxima a do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Fonte e foto BNB