BNB registra alta de 115% nos financiamentos para agricultura familiar

Em Sergipe, agricultores familiares foram contemplados com mais de R$ 243 milhões em recursos no 1º semestre

O Banco do Nordeste destinou R$ 5,1 bilhões para a agricultura familiar no primeiro semestre. O valor é mais do que o dobro dos R$ 2,4 bilhões aplicados no mesmo período do ano passado, alta de 115,3%. A quantidade de operações contratadas com esse público nos seis primeiros meses do ano também cresceu, saltando de 280,4 mil em 2023 para 393,8 mil neste ano, um acréscimo de 40,4%.

No recorte do programa de microcrédito rural Agroamigo, foram contratados R$ 4,5 bilhões no primeiro semestre, crescimento de 147,3% em relação ao R$ 1,8 bilhão registrado no mesmo período de 2023. O Agroamigo oferece, além de crédito, acompanhamento e orientações aos microempreendedores rurais enquadrados no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).

Os agricultores familiares atendidos nos demais grupos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) buscaram R$ 607,2 milhões entre janeiro e junho. Na comparação com o mesmo período de 2023, quando foram contratados R$ 556,4 milhões, a alta é de 9,1%.

Sergipe

O público de agricultores familiares em Sergipe investiu R$ 243,9 milhões no semestre, acréscimo de 43,3% em relação aos R$ 170,2 milhões registrados no mesmo período do ano passado. O montante está dividido entre R$ 151,7 milhões do Agroamigo e R$ 92,2 milhões dos demais grupos do Pronaf.

“O Banco do Nordeste apoia toda a cadeia produtiva rural, com acesso ao financiamento adequado para cada público. O BNB atende às necessidades do agricultor familiar, com a liberação de crédito e também com o acompanhamento rotineiro. Em Sergipe, os destaques estão no custeio da produção de milho e de leite, entre outros produtos que alimentam as famílias e geram emprego e renda”, disse o superintendente estadual do BNB, César Santana.

Luiz Abel, diretor de Negócios do BNB, acrescenta que o Plano Safra 2024/2025 já está em andamento e segue até junho do próximo ano. Ele informa que os agricultores familiares da área de atuação do Banco do Nordeste terão à disposição R$ 10,3 bilhões, 17% a mais do que no último ciclo.

Banco do Nordeste