BNegão desembarca em Aracaju para comemorar aniversário com show no Che Music Bar

No dia 25 de outubro, Aracaju será palco de uma celebração especial com a presença de BNegão, ícone do rap nacional e vocalista da lendária banda Planet Hemp. O Che Music Bar abre suas portas para uma noite única, marcada por um set especial do projeto “Bota Som”, que mistura os ritmos envolventes do BASS nacional com as batidas vibrantes das periferias globais, proporcionando uma experiência musical intensa e contagiante.

Reconhecido mundialmente por sua trajetória com o Planet Hemp, BNegão também construiu uma sólida carreira solo, que lhe rendeu convites para eventos internacionais de grande prestígio, como a representação do Brasil na festa de encerramento das Olimpíadas de Londres. Agora, o artista chega à capital sergipana para comemorar seu aniversário em grande estilo, prometendo uma noite histórica ao lado de fãs e admiradores.

Mas quem ganha o presente é o público! Há rumores de que BNegão irá aproveitar a ocasião para apresentar, em primeira mão, trechos de um novo projeto musical, ainda inédito e não lançado. Essa será uma oportunidade única para os sergipanos conhecerem de perto as novas criações de um dos nomes mais influentes da música brasileira.

E para abrilhantar ainda mais a noite, o show de abertura será com Tchapas, um ícone da Black Music sergipana. Conhecido também por suas versões marcantes das canções de Tim Maia, Tchapas subirá ao palco para apresentar o repertório de seu álbum “Velhas Novidades”, garantindo uma apresentação envolvente e cheia de groove.

Além disso, uma surpresa especial está sendo preparada para BNegão, adicionando ainda mais emoção à noite. Com uma carreira que desde 1998 levanta multidões, o rapper promete transformar o Che Music Bar em uma pista vibrante e inesquecível.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Acesse o link na bio do Instagram oficial do Che Music Bar: @chemusicbar. Para maiores informações (79) 99813-3150

Che Music Bar, telefone principal.

Local: Che Music Bar, Av. Cap. Joaquim Martins Fontes, 180 – Farolândia, Aracaju.

Data: 25 de outubro

Horário: A partir das 22h

Fonte e foto assessoria