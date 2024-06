Bob’s anuncia a volta do Milk Shake de Paçoca, em Aracaju

Os fãs pediram e o sabor estará disponível a partir desta quarta-feira (5) nas mais de 1.000 unidades da rede espalhadas pelo país, por tempo limitado

O sabor marcante do Milk Shake de Paçoca do Bob’s está de volta ao cardápio primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil. A sobremesa retorna no dia 5 de junho, por tempo limitado, após inúmeros pedidos dos consumidores, e estará disponível em todas as lojas e quiosques espalhados pelo país.

“O Bob’s é referência quando o assunto é Milk Shake e sobremesas geladas. O público pediu e nós atendemos: relançamos o famoso sabor de paçoca com objetivo de manter e fortalecer a relação da marca com o consumidor”, conta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

O Milk Shake de Paçoca é feito a partir de uma combinação gelada de sabor de baunilha, batido com a clássica paçoca, resultando em uma consistência cremosa. O público pode aproveitar a sobremesa nas versões de 300 ml, 500 ml e 700 ml.

Segundo a executiva, a escuta ativa de seus clientes combinada a estudos de tendências, refletem no trabalho do desenvolvimento de produtos e trouxeram a possibilidade de relançar um sabor tão adorado. “As redes sociais são instrumentos valiosos para a conexão com os consumidores e geração de insights. Estamos sempre atentos ao que o nosso público comenta e nos últimos meses recebemos diversos pedidos para o retorno desse sabor. Atendemos os desejos e esperamos criar mais experiências saborosas e marcantes”, complementa Renata.

Os clientes também podem experimentar o Milk Shake de Paçoca fazendo pedido pelo App do Bob’s, que além do delivery, oferece ofertas, novidades e cupons exclusivos em um só lugar para quem é Bob’s Fã.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Fonte e foto assessoria