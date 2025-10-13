Bob’s aposta em “A Casa Mágica da Gabby: O filme” para celebrar o Mês das Crianças

Campanha traz cinco personagens colecionáveis e Milk Shake exclusivo, reforçando a categoria Bob’s Play e ampliando a conexão com o público infantojuvenil

Com mais de sete décadas de história, o Bob’s segue atento aos movimentos de mercado e às transformações culturais, mantendo sua essência de marca tradicional, mas sempre aberta a novas linguagens e formatos de conexão com o consumidor. Pioneira em fast food no país, a rede aposta em collabs estratégicas e licenciamento de personagens para dialogar com diferentes gerações e consolidar seu espaço em um mercado cada vez mais competitivo.

Atualmente presente em todos os estados brasileiros, o Bob’s conta com mais de mil pontos de venda e projeta um faturamento 10% maior do que o R$ 1,5 Bi registrado em 2024, impulsionado pelos novos movimentos de marca e por uma comunicação mais ousada, que tem agradado ao consumidor e se refletido nos resultados crescentes da rede.

Aproximando-se cada vez mais do público infantil e juvenil, o Bob’s aposta na animação da DreamWorks Animation “A Casa Mágica da Gabby: O filme”, que chegou aos cinemas brasileiros em 9 de outubro. Desde o dia 1º de outubro, a rede lançou a campanha nacional “Bob’s Play e A Casa Mágica da Gabby”, alinhada ao Mês das Crianças e totalmente focada no universo lúdico da personagem.

O filme é a primeira aventura cinematográfica da DreamWorks Animation baseada na série global de sucesso. Desde a estreia da série, em 2021, a produção está entre as 10 mais assistidas da TV em 63 países e se tornou uma das principais marcas voltadas ao público pré-escolar no mundo, inspirando linhas premiadas de brinquedos, publicações, produtos para casa, vestuário, além de músicas originais, um app de sucesso e um canal no YouTube visitado por milhões de fãs semanalmente. Além disso, A Casa Mágica da Gabby continua se expandindo por meio de parques temáticos da Universal Destinations & Experiences, experiências globais para fãs, eventos ao vivo e muito mais.

A campanha do Bob’s apresenta cinco personagens colecionáveis: Gabby, Mercat, Pandy, Cakey Cat e a própria Casa da Gabby; e estreia também o novo Milk Shake de 180 ml exclusivo, o “Festa de Granulados”, criado especialmente para o público infantil. Os produtos estarão disponíveis nos Combos Bob’s Play, que incluem opções como cheeseburger ou franlitos acompanhados de bebida e brinquedo.

Para potencializar o lançamento, o Bob’s desenhou uma estratégia de comunicação 360°, que combina ativações em pontos de venda, conteúdos especiais nas redes sociais, marketing de influência e relacionamento com a imprensa. O objetivo é engajar crianças e famílias em diferentes canais e reforçar o Bob’s como referência em experiências únicas e divertidas.

Outras grandes marcas já se associaram ao universo da Casa Mágica da Gabby, consolidando a personagem como um fenômeno de licenciamento global. A entrada do Bob’s nesse ecossistema fortalece ainda mais sua conexão com o público infantil e familiar.

Pesquisas de comportamento de consumo apontam que marcas que investem na primeira infância têm até 40% mais chances de criar vínculos emocionais de longo prazo, uma vez que estabelecem uma relação afetiva ainda nos primeiros anos de vida do consumidor. Essa fidelização acompanha o cliente em diferentes fases, criando preferências que se estendem até a vida adulta.

É justamente nessa direção que o Bob’s tem atuado. Depois de parcerias que reforçaram a conexão com jovens e adultos, a rede aposta em personagens consagrados do universo infantil para ampliar sua relevância entre pais e filhos.

Consolidar a categoria Bob’s Play, reforçando a relevância da marca no universo infantojuvenil;

Aumentar o ticket médio, com pais e responsáveis que acompanham as crianças nos restaurantes;

Fortalecer a conexão emocional, criando lembranças positivas desde cedo.

“O investimento em collabs e licenciamentos não é apenas uma ação promocional, mas parte de uma estratégia de branding de longo prazo. O Bob’s é uma marca tradicional, mas que se mantém em constante diálogo com as novas gerações, sem perder sua essência. Queremos construir vínculos afetivos que garantam a longevidade do negócio e a perpetuidade da marca”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Com presença nacional consolidada, expansão consistente e uma agenda de ativações que aproximam a marca de novos públicos, o Bob’s dá sinais claros de que está preparado para seguir crescendo, agora com o frescor de quem também fala a linguagem das crianças.

Texto e foto Cândida Oliveira