Rede de fast food Bob’s aposta em experiência de marca no The Town 2025

Grandes festivais de música têm se consolidado como vitrines estratégicas para marcas que buscam ampliar awareness e engajamento com diferentes públicos consumidores. De acordo com estudo da Eventbrite, 78% dos millennials afirmam preferir gastar com experiências a bens materiais, e, segundo pesquisa da Think with Google, ativações que unem entretenimento e interatividade geram até 30% mais lembrança de marca do que campanhas tradicionais em mídia.

De olho nesse cenário, o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquia de alimentação do Brasil, estreia no The Town com uma operação que vai além do serviço de alimentação. A rede contará com cinco pontos de venda: dois restaurantes, um food truck, uma operação no bar com rooftopp do iFood e um quiosque exclusivo. Este último será o coração da brand experience: um espaço de 50 m² que mistura consumo e interação com o público.

No local, a marca promoverá um quiz virtual com perguntas rápidas sobre a marca, seus produtos e curiosidades ligadas ao universo do festival. Quem acertar todas desbloqueia a roleta de prêmios virtuais, com brindes e ativações. Além disso, o quiosque será o único ponto do evento onde o icônico Milk Shake Crocante do Bob’s será vendido, criando uma associação direta entre indulgência, exclusividade e entretenimento.

Estratégia por trás da ação

A aposta do Bob’s traduz uma lógica cada vez mais presente no marketing de grandes marcas: usar festivais de música como palco para experiências imersivas que ampliam o tempo de contato com o consumidor. “Estar em eventos como o The Town não é apenas uma oportunidade de venda, é uma chance de ampliar o alcance da marca para diferentes públicos. É também a oportunidade de o consumidor ter contato com o Bob’s fora do ambiente tradicional da loja”, afirma Renata Brigatti Lange, Diretora de Marketing do Bob’s.

Para especialistas, a escolha é estratégica. Relatório da Nielsen Sports & Entertainment mostra que 74% dos consumidores têm percepção mais positiva de marcas que investem em ativações em festivais e 63% afirmam lembrar daquelas que ofereceram experiências personalizadas.

De fast food a love brand

Com a iniciativa, o Bob’s mostra que pode ir além da função de fornecedor de alimentos em eventos de grande porte. Ao apostar em gamificação e na integração entre produto e experiência digital, a rede reforça seu posicionamento de marca que acompanha o consumidor em diferentes momentos culturais, construindo valor emocional junto ao público. No The Town, cada pedido ou participação no quiz é mais do que uma interação pontual: é um ponto de contato que conecta consumo, entretenimento e engajamento, transformando um simples quiosque em hub de experiência de marca.

Texto e foto Cândida Oliveira