Bob’s aposta em inovação, experiência e relacionamento para crescer no franchising

Referência no segmento há mais de quatro décadas, a rede apresenta sua visão de futuro com foco em inovação digital, experiência do consumidor e formatos versáteis na ABF Franchising Expo 2025

A 32ª edição da ABF Franchising Expo, considerada a maior feira de franquias do mundo, espera atrair mais de 60 mil visitantes entre os dias 25 e 28 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Em meio a esse cenário promissor, um dos destaques do evento é o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do país, com mais de 70 anos de história e 41 anos de presença no franchising, a marca chega à feira reafirmando sua força como player tradicional do setor, mas que sabe inovar como poucos.

Com cerca de 280 franqueados e uma média de quatro pontos de venda por empreendedor, o Bob’s é hoje referência não só em capilaridade e solidez, mas também em adaptabilidade. Um dado que chama a atenção é que 60% do crescimento da rede nos últimos anos veio de franqueados que já fazem parte do sistema, demonstrando alto nível de satisfação, retorno sobre o investimento e confiança no modelo de negócio.

Essa base consistente se soma a uma estratégia arrojada de transformação digital e modernização do ponto de venda. Lançado em 2021, o modelo Bob’s Conecta vem sendo apontado como um divisor de águas na jornada da marca. Mais do que uma atualização estética, o conceito combina design contemporâneo, tecnologias de autoatendimento e um layout acolhedor e instagramável voltado para prolongar a permanência do consumidor nas lojas e aproximar a marca das novas gerações.

“Mais do que uma reforma visual, o Bob’s Conecta é uma plataforma estratégica de aproximação com o consumidor e com o franqueado do futuro”, explica Fabiano Lima, diretor de Expansão do Bob’s. A iniciativa rendeu frutos: unidades reformuladas registraram aumento de 15% nas vendas, além de maior fluxo de clientes e engajamento digital. O novo modelo também recebeu prêmios como o POPAI Brasil e o Design Varejo, ambos em 2022.

Para acelerar a adesão ao conceito, a marca lançou o Projeto Vira Conecta, que incentiva a conversão de lojas antigas para o novo formato. Desde então, mais da metade dos franqueados manifestou interesse em atualizar suas unidades, um indicativo claro de que a mudança tem respaldo no ecossistema da marca.

Além do design, a digitalização da jornada do consumidor é outro eixo estruturante da estratégia. Totens de autoatendimento, aplicativos integrados, programas de fidelização e foco na omnicanalidade refletem o compromisso do Bob’s com a modernização da experiência e a eficiência operacional.

Outro diferencial competitivo está na versatilidade dos formatos de negócio. O Bob’s atua com lojas de rua, em praças de alimentação, drive-thru, quiosques e store in store, e tem se expandido para cidades a partir de 80 mil habitantes. Unidades em locais como postos de combustível, terminais rodoviários, aeroportos, parques e atacarejos também fazem parte da estratégia, tornando o acesso à marca mais democrático e ampliando seu alcance geográfico.

O momento também é favorável. Segundo levantamento ABF (Associação Brasileira de Franchising), no primeiro trimestre de 2025, todos os segmentos do setor registraram crescimento. As redes de franquias tiveram um avanço de 8,9% na receita em comparação ao mesmo período do ano passado, somando R$ 65,967 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi ainda mais expressivo: 11,2%, com faturamento superior a R$ 278 bilhões. O segmento de alimentação fora do lar, que representa uma das maiores fatias do franchising nacional, apresentou alta de 13,7% e segue impulsionado pela busca por conveniência, novas experiências e mudanças nos hábitos de consumo, fatores que continuam atraindo investidores em busca de marcas sólidas, inovadoras e com histórico consistente de resultados.

“A participação na ABF é mais do que uma vitrine para o nosso modelo de negócio. É um ponto de contato com os empreendedores que estão construindo o futuro do franchising no Brasil. É onde apresentamos não só o que somos hoje, mas para onde estamos indo”, destaca Fabiano.

No estande do Bob’s, os visitantes poderão conhecer de perto as oportunidades de negócio e os diferenciais do sistema de franquias da marca. A equipe especializada estará disponível para apresentar os modelos de operação e as condições especiais para novos franqueados. O suporte inclui desde a escolha do ponto até a gestão da operação no dia a dia.

Para uma rede que nasceu como a primeira do setor de fast food no país, reinventar-se sem abrir mão da essência é um desafio permanente e também um dos segredos do seu sucesso. Com história, proximidade e inovação, o Bob’s mostra que está mais preparado do que nunca para continuar ocupando um lugar de destaque no prato (e no coração) dos brasileiros.

32ª ABF Franchising Expo

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Verde

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

Quando: de 25 a 28 de junho de 2025

Estande: J051

Horário de Funcionamento:

Quarta a Sexta 25 a 27/6 – das 13h às 21h

Sábado 28/6 – das 11h30 às 18h30

