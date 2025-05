Bob’s aposta em “texto legal de verdade” para se destacar no Dia do Hambúrguer

“Rede resgata linguagem divertida para transformar cupom promocional do seu famoso Big Bob em experiência de marca”

O Dia do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, virou uma das datas favoritas das grandes redes de fast-food para lançar campanhas promocionais e atrair tráfego às lojas e aos apps. Não é à toa: trata-se de um dos produtos mais emblemáticos do setor, com enorme apelo de consumo e forte conexão emocional com o público. A cada ano, a data deixa de ser apenas uma celebração para se tornar uma verdadeira arena de estratégias criativas, preços agressivos e ativações digitais.

Este ano, o Bob’s aposta no bom humor para fisgar os consumidores, mas sem abrir mão da clareza na comunicação. Com o mote “Textos legais no Bob’s, são legais de verdade”, a marca propõe uma campanha que transforma o tradicional “texto legal do cupom” em uma extensão da experiência. A ação vai de 28 a 30 de maio, com Big Bob a R$ 9,90 exclusivamente pelo app ou site do Bob’s, válido em toda a rede, com exceção do delivery.

Mas o que chama atenção é o desdobramento do “texto legal”: ao acessar o cupom promocional do sanduíche, o consumidor encontra um texto legal que realmente entrega um benefício. Ali está escondida uma segunda vantagem: um cupom de batata frita gratuita, acessado com um código promocional e um clique que leva o usuário a uma landing page exclusiva.

Uma mecânica simples e eficiente

A jornada do consumidor foi desenhada para ser intuitiva:

O cliente entra no app ou site do Bob’s e se cadastra se ainda não for Bob’s Fã;

Ao acessar o cupom do Big Bob, rola até o texto legal;

No texto, encontra um link e código promocional;

O link o direciona para uma landing page exclusiva;

Ali, ele insere o código e resgata a batata grátis cupom liberado imediatamente, até o limite de resgates.

A ideia é clara: brincar com a linguagem jurídica típica de campanhas promocionais que muitas vezes são excessivamente burocráticas e mostrar que, no Bob’s, o “legal” é realmente legal. “Transformamos o que costuma ser ignorado, o rodapé, em uma oportunidade de conexão e benefício real para o consumidor”, explica Felipe Diniz, Gerente de Marketing do Bob’s.

Uma celebração que privilegia o cliente

Mais do que um jogo de palavras, a ação reforça um dos pilares da marca: descomplicar e entregar valor de forma transparente. Em um ambiente altamente competitivo, especialmente em datas comemorativas como o Dia do Hambúrguer, destacar-se não é apenas questão de preço, mas de experiência e de consistência com o posicionamento.

Ao oferecer um sanduíche com preço promocional e batata gratuita de maneira clara e acessível, o Bob’s aposta no caminho da simplicidade estratégica. Em tempos em que as marcas disputam atenção em todos os canais, entregar o que se promete de forma honesta pode ser a melhor jogada de marketing.

Texto e Imagem: Divulgação/Bob’s