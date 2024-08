Bob’s apresenta novas sobremesas com creme de pistache

Colherudo Shake Pistache e Bob’s Max Pistache chegam para complementar o cardápio da rede com qualidade e muito recheio

Inspiradas nas sobremesas de sucesso da marca e a crescente demanda por doces preparados com pistache, o Bob’s, primeira rede de fast food brasileira, anuncia o lançamento do Colherudo Shake Pistache e o Bob’s Max Pistache. A partir do dia 28 de agosto, os clientes poderão saborear as novas sobremesas nos mais de 1.000 pontos de venda da rede, espalhados pelo Brasil.

A oleaginosa conquistou os paladares dos consumidores e é considerada um fenômeno no Brasil e no mundo: “Nossa marca está sempre atenta às tendências, por isso trouxemos ao nosso cardápio esse sabor único, que une a crocância e a maciez às nossas já tradicionais sobremesas. Um item de sucesso e ninguém melhor do que o Bob’s para entregar um delicioso Milk Shake com pistache”, explica Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

O Colherudo Shake Pistache chega para aumentar a família dos “Colherudos do Bob’s” – sobremesas para comer de colher – feito com baunilha bem gelada, creme de pistache, finalizado com amendoim, disponíveis nas volumetrias de 300ml, 500ml e 700ml. Já o Bob’s Max Pistache é uma deliciosa combinação de leite condensado, creme de pistache, finalizado com amendoim.

Sobre o Bob’s

Primeira rede de fast food e primeira franquia do setor no Brasil, o Bob’s é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, que rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

