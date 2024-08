Bob’s apresenta novo Milk Shake com Bis XTRA,em parceria com a Mondelēz International

Em parceria com a Mondelēz International, rede de fast food leva para o seu cardápio o Milk Shake BoBis XTRA

O Bob’s, primeira rede de fast food brasileira, apresenta sua nova campanha de Milk Shake a partir do dia 07 de agosto. A rede vai unir dois queridinhos dos brasileiros: o inconfundível Milk Shake do Bob’s com o clássico sabor do Bis. A receita resulta no Milk Shake BoBis XTRA que traz a tradicional base de baunilha gelada, calda de chocolate e chantilly finalizado com deliciosos pedaços de Bis XTRA ao leite.

Com o slogan “Se é Milk Shake do Bob’s, então pede Bis”, a sobremesa estará disponível nas mais de 1.000 unidades do Bob’s espalhadas pelo Brasil, e pelo delivery, por tempo limitado.

“Nós do Bob’s acreditamos que a inovação é parte fundamental da conexão com os consumidores e o Milk Shake BoBis XTRA vai superar as expectativas e agradar todos os paladares. A parceria com a Mondelēz International demonstra nosso compromisso em oferecer produtos que atendam aos desejos de um público cada vez mais exigente e em busca de novas experiências. Certeza de que todo mundo vai pedir mais um, dois…”, conta Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

Os clientes podem escolher entre os três tamanhos disponíveis, em copos de 300ml, 500ml e 700ml.

Encontre uma loja Bob’s mais próxima de você e aproveite: https://bobs.com.br.

Fonte e foto assessoria