Bob’s aumenta portfólio, trazendo dois sabores com café para a categoria de sobremesas

A partir de julho, se juntam ao Milk Café Shake, o Colherudo Shake Nuts Café e o Milk Shake ChocoCafé

A pausa para o cafezinho acaba de ganhar dois sabores inéditos! O Bob’s, primeira rede de fast food brasileira, anuncia o lançamento do Festival de Café, que traz dois novos sabores com uma das bebidas mais populares do mundo. Os clientes já podem saborear os novos Colherudo Shake Nuts Café e Milk Shake ChocoCafé.

A chegada das novas sobremesas acompanha o sucesso do Milk Café Shake, lançado em 2023, e preparado com baunilha gelada, café tradicional e leite condensado, que está no cardápio regular da marca. Os produtos do Bob’s com café seguem a tendência e o amor dos brasileiros pelo grão. Somos o segundo país que mais consome a bebida, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

O Colherudo Shake Nuts Café chega para aumentar a família dos “Colherudos do Bob’s” – sobremesas para comer de colher, sucesso desde o seu lançamento em março deste ano. Já o Milk Shake ChocoCafé é uma deliciosa mistura de café e chocolate, versão muitas vezes pedida pelos consumidores da marca. As novidades estarão disponíveis em três tamanhos: 300 ml, 500 ml e 700 ml.

Os produtos chegam ao cardápio da rede por tempo limitado e serão vendidos nos mais de 1.000 pontos de venda do Bob’s, entre lojas e quiosques, espalhados por todas as regiões do Brasil.

Encontre uma loja Bob’s mais próxima de você e aproveite: https://bobs.com.br.

Fonte e foto assessoria