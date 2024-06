Bob’s celebra 40 anos de franchising com incentivos para atrair investidores durante a ABF Franchising Expo 2024

Destaque para o programa Potencializa São Paulo que visa ampliar em cinco vezes, em até cinco anos, a operação da marca no estado

Os 40 anos de franchising do Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, será celebrado durante a ABF Franchising Expo 2024, em São Paulo, com estande especial localizado na entrada do evento. Para 2024, a rede planeja inaugurar 120 pontos de venda no país, gerando aproximadamente 1.500 empregos diretos.

Os interessados em abrir uma franquia poderão conhecer com mais detalhes os diferenciais da operação do Bob’s, entre os dias 26 e 29 de junho, no Expo Center Norte. A marca vai levar ao principal evento nacional do setor, informações sobre os modelos de negócio da rede e os incentivos especiais para a abertura de uma unidade. O Bob’s oferece consultoria especializada aos interessados, que vai desde a escolha do ponto, até a gestão do dia a dia da loja.

A campanha de destaque para a ABF Franchising Expo 2024 é o Potencializa São Paulo, que tem como objetivo ampliar em cinco vezes, em até cinco anos, a operação da marca no estado. O Bob’s vai oferecer benefícios diferenciados para a abertura de novos pontos de venda até 2027. Os estímulos para quem já faz parte da rede incluem contrato estendido por dois anos, totalizando 84 meses e descontos. Já para os novos franqueados, a vantagem está no desconto regressivo do percentual de royalties durante cinco anos, de acordo com o tipo de negócio, sendo drive-thru, loja de rua ou quiosque.

“O programa vai de encontro com a tendência de mercado, que prioriza a volta dos pontos físicos, com novos modelos e formatos de consumo omnichannel. Com 40 anos de franchising e 72 anos de história, faz parte do DNA da marca a inovação e a busca por tendências para se manter competitiva no mercado”, destaca Fabiano Lima, diretor de Expansão do Bob’s. A primeira loja de franquia da rede foi inaugurada em Vitória, no Espírito Santo, e se mantém ativa e lucrativa até hoje.

Atualmente, são 280 franqueados do Bob’s, com média de 4 pontos de venda por investidor. Para a marca, ter empresários multifranqueados é um diferencial, e o executivo destaca que o Bob’s também busca por candidatos nesse perfil. “Devido ao conhecimento elevado deste tipo de empresário, temos uma expansão rápida e eficiente das lojas, consistência e otimização dos resultados do negócio”, explica Lima.

Além disso, quem investe na marca Bob’s tem uma franquia completa, com cardápio variado, composto por proteínas de frango, carne e origem 100% vegetal e sobremesas, como o Milk Shake crocante, sabor inconfundível do Bob’s, e o recente lançamento dos “Colherudos do Bob’s” para comer de colher, uma tendência do mercado. As lojas da rede de fast food seguem o conceito do Bob’s Conecta, projeto lançado em 2021, baseado em tendências globais, com características urbanas e industriais que promove através de uma nova arquitetura, um ambiente mais vibrante e acolhedor proporcionando uma experiência única aos seus clientes.

O Bob’s também tem investido em tecnologia, como o aplicativo próprio que tem atributos para uma venda identificada, a fim de gerar valor para os consumidores através de promoções, campanhas e exclusividades. Hoje, o App do Bob’s conta com mais de 1,6 milhão de clientes ativos na plataforma, e a rede segue inovando e investindo para fortalecer essa conexão.

Outra frente de importância para a marca é o desenvolvimento e implantação de práticas de ESG, entre elas: programa de gestão de resíduos, projeto de energia renovável, bandejas 100% reciclada e a ampliação das ações do Instituto Bob´s, como a recente ação em parceria com a JA Brasil, voltada para capacitar alunos de escolas públicas no Rio de Janeiro e São Paulo com foco em empreendedorismo e negócios.

O modelo de negócio do Bob’s permite que a marca esteja em cidades a partir de 80 mil habitantes e em locais diferenciados, como postos de gasolina. A marca vai investir também na expansão de lojas nas regiões litorâneas, em redes de “atacarejo”, aeroportos e rodovias de todo o país. O investimento inicial para ter uma franquia do Bob’s é de R$ 850 mil para o modelo store in store, ou seja, uma loja dentro de outra loja. Para pontos em shopping centers o investimento está em torno de R$ 1,1 milhão, já para lojas de rua R$ 1,3 milhão e para drive-thru 1,6 milhão.

Para conhecer mais sobre a marca e os modelos de negócio, acesse: https://bobs.com.br/seja-um-franqueado ou no Instagram @franquiabobs

31ª ABF Franchising Expo

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Azul

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

Quando: de 26 a 29 de junho de 2024

Estande: J051

Horário de Funcionamento:

Quarta a Sexta 26 a 28/06 – das 13h às 21h

Sábado 29/06 – das 11h30 às 18h30

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

