Bob’s celebra ‘Dia do Bacon’ com o Chicken Bacon de Responsa 

O bacon, considerado um dos ingredientes mais amados do mundo, ganha destaque nesta semana no Bob’s. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o bacon é um produto versátil que movimenta o setor industrial brasileiro, com produção anual de 90 mil toneladas e faturamento de R$ 1,6 bilhão. A popularidade do ingrediente se deve ao seu sabor marcante e à versatilidade em lanches e pratos.

Para homenagear essa paixão, o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquia de alimentação do país, apresenta o Chicken Bacon de Responsa, novo sanduíche que faz parte da campanha recém-lançada de frangos da marca. Feito com tiras de frango marinadas, bacon crocante, tomate fresco, cebola e maionese de bacon, a combinação coloca o bacon como protagonista do Dia do Bacon, oferecendo uma experiência única aos fãs do clássico defumado.

Como parte da celebração, de 29 a 31 de agosto, a rede realiza uma ação exclusiva para os clientes cadastrados no app do Bob’s, os Bob’s Fãs. Comunicações personalizadas por push notification e e-mail marketing garantem que esses clientes fiquem por dentro das novidades e oportunidades exclusivas para aproveitar a promoção.

Com o Chicken Bacon de Responsa, o Bob’s reforça sua conexão com as tendências de consumo e a paixão nacional pelo bacon, convidando todos a aproveitarem o fim de semana com sabor e exclusividade.

O aplicativo do Bob’s, que conta atualmente com mais de 4 milhões de clientes ativos, é um dos canais que mais se fortalece dentro da rede. Ele integra todos os pontos de contato com o consumidor, aprimora o relacionamento, permite vendas personalizadas com uso de IA e oferece valor por meio de promoções, campanhas e exclusividades, tornando a experiência dos Bob’s Fãs ainda mais completa.

Sobre o Bob’s

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

