Bob’s celebra sabores do Nordeste e lança Milk Shake sabor Milho em homenagem às festas juninas

Inspirado na celebração que une cores, sabores, música e afeto, o Bob’s, primeira rede de fast food e franquias de alimentação do país, apresenta o Milk Shake sabor Milho, uma edição especial e limitada em homenagem às tradições nordestinas. O novo produto, em edição limitada, valoriza e representa um dos momentos mais importantes do calendário do Nordeste: os festejos juninos.

“Somos uma marca 100% brasileira, e isso nos dá liberdade e responsabilidade para olhar com atenção para a diversidade cultural do nosso país. O lançamento do Milk Shake sabor Milho é mais do que uma novidade – é uma homenagem à força e à riqueza do Nordeste, que vive o São João com intensidade e alegria. Essa é uma das nossas formas de celebrar o regionalismo e, ao mesmo tempo, mostrar como é possível inovar com respeito e criatividade”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

O lançamento, segundo Renata, chega para resgatar memórias afetivas enquanto propõe uma experiência regional no cardápio. “Inspirado em um dos ingredientes mais presentes nas casas das famílias nordestinas – o milho –, a novidade reforça a presença do Bob’s nas celebrações juninas e se conecta com um movimento estratégico da marca de investir cada vez mais em sabores que representem os gostos e as identidades dos diferentes públicos brasileiros”, explica a diretora.

O Milk Shake sabor Milho é feito a partir de uma combinação gelada de sabor de baunilha, batido com calda de milho, resultando em uma consistência cremosa. O público pode aproveitar a sobremesa nas versões de 300 ml, 500 ml e 700 ml.

Da assessoria – Imagem: Bob’s/Dibulgação