Bob’s conquista a certificação Experience Awards 2024 como referência em experiência

Premiação reconhece empresas com maior NPS do setor de foodservice

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, foi certificado no Experience Awards 2024 destacando-se como uma das empresas com as melhores avaliações de experiência do cliente. Organizada pela Solucx, a premiação faz parte do Latam Retail Show, e reconhece as marcas com o maior NPS (Net Promoter Score) em seus respectivos setores. “Este reconhecimento reflete o esforço de toda a equipe do Bob’s em oferecer uma experiência superior, alinhada à satisfação e lealdade dos consumidores que nos acompanham há 72 anos, passando de geração para geração”, explica Fabio Oliveira, diretor de Customer Experience do Bob’s.

O painel de avaliação da Solucx conta com mais de um milhão de consumidores, que participam por meio de um aplicativo de pesquisa. Os participantes são incentivados a compartilhar suas opiniões sobre a experiência do cliente, fatores de satisfação e comentários sobre as marcas, que são analisados por categoria. A certificação é concedida às empresas que superam a média de NPS do segmento.

Sobre o Experience Awards

O Experience Awards, organizado pela Solucx, tem como objetivo reconhecer as empresas com as melhores avaliações de experiência do cliente com base no NPS. A pesquisa inclui um amplo painel de consumidores de diferentes classes, gêneros e idades, oferecendo uma análise detalhada da performance das marcas em diversos segmentos.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Texto e fotos: Ascom/Bob’s