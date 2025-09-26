Bob’s conquista pelo segundo ano consecutivo a certificação Experience Awards

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do país, foi mais uma vez reconhecido no Experience Awards 2025, premiação promovida pela SoluCX que certifica as marcas mais recomendadas pelos consumidores brasileiros. O evento aconteceu no último dia 18, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Pelo segundo ano consecutivo, a rede conquistou o selo “O Cliente Recomenda”, desta vez na categoria Fast Food. Em 2024, o destaque havia sido na categoria Franquias. Nesta edição, foram avaliadas 21 marcas, mas apenas 5 receberam a certificação. O Bob’s alcançou um NPS médio de 70,7, com base em mais de 10 mil avaliações de consumidores.

“Esse reconhecimento é resultado da nossa dedicação em oferecer uma experiência completa para o cliente, que vai muito além do cardápio. Queremos que cada visita ao Bob’s seja marcada pelo sabor, pela inovação e pela proximidade da nossa marca com os consumidores. Receber pelo segundo ano seguido o selo ‘O Cliente Recomenda’ nos mostra que estamos no caminho certo”, afirma Fábio Oliveira, Diretor de Experiência do Cliente do Bob’s.

Mais do que celebrar um prêmio, a conquista reforça o compromisso do Bob’s em manter o cliente no centro das decisões, aprimorando constantemente produtos, atendimento e jornadas digitais. O resultado consolida a rede como uma das marcas de fast food mais recomendadas do país e evidencia a importância de investir em estratégias que gerem valor e conexões reais com os consumidores.

Texto e foto Cândida Oliveira