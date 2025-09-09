Bob’s declara guerra ao “frango borrachudo” em nova campanha

O Bob’s lançou uma campanha nacional que celebra o “frango de verdade” de forma bem-humorada, com uma brincadeira com o chamado “frango borrachudo”. O filme em animação mostra um coral de frangos de borracha desafinados até que o maestro perde a paciência, culminando na tagline: “Frangamente, mande os frangos borrachudos pro espaço!”.

A comunicação marca o lançamento de três novos itens permanentes do cardápio, todos feitos com peito de frango, combinando crocância e suculência: Chicken Filé, Chicken Bacon de Responsa e Tiras de Frango (3 ou 6 unidades).

A campanha, criada pela Artplan, está no ar em TV aberta e se desdobra em redes sociais, ativações com influenciadores e mídias OOH, reforçando o alcance e a aposta da rede nos novos produtos.

“Os consumidores têm buscado cada vez mais sanduíches e aperitivos com frango de verdade, e essa campanha reflete essa tendência. A provocação bem-humorada sempre gera diálogo e abre espaço para toda a categoria”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

O filme também traz referências sutis à concorrência, como um frango com coroa e outro caracterizado como palhaço, reforçando a brincadeira sem confrontos diretos. Inspirada em campanhas internacionais, a estratégia reforça a presença do Bob’s no mercado brasileiro e a aposta em comunicação inovadora.

Texto Cândida Oliveira – foto divulgação