Bob’s e Enaldinho repetem parceria de sucesso com nova coleção da linha Bob’s Play

O público poderá colecionar seis personagens inéditos inspirados no fenômeno da internet

Após o sucesso da primeira parceria, o Bob’s, primeira rede de fast food e franquias de alimentação do Brasil, e o influenciador Enaldinho, um dos maiores criadores de conteúdo do país, estão juntos novamente para lançar uma nova coleção da linha Bob’s Play, voltada ao público infantojuvenil. A ação nacional chegou às lojas no dia 23 de abril com seis bonecos colecionáveis inspirados em diferentes versões do youtuber.

Em 2024, os “Cabeçudinhos do Enaldinho” conquistaram os fãs com uma campanha que bateu recordes: em apenas quatro dias, os produtos já figuravam entre os mais vendidos no app do Bob’s, e em oito dias de campanha foi vendido 25% da quantidade total disponibilizada nos pontos de venda. Agora, com um público ainda maior e uma base de fãs em crescimento, a expectativa é superar os números da edição anterior.

“Hoje, os influenciadores digitais são verdadeiras potências de conexão com as novas gerações. Essa colaboração aproxima a marca do público infantil e reforça nossa estratégia de inovar a nossa relação com o consumidor, criando pontes reais, saborosas e divertidas”, ressalta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Renata reforça que a ação tem cumprido seu papel de aproximar o público infantil do Bob’s de forma genuína: “Mais de 80% das crianças em busca dos Cabeçudinhos tiveram contato direto com os nossos produtos através da linha Bob’s Play. Isso mostra que estamos no caminho certo: criando uma conexão afetiva com a marca”.

Com mais de 12,3 milhões de seguidores no TikTok e 7,2 milhões no Instagram, Enaldinho viu sua audiência crescer 25% entre 2024 e 2025, o que reafirma a constância no seu trabalho e o impacto gerado na legião de fãs que o acompanha

“Depois do sucesso da nossa primeira parceria, é uma alegria imensa estar de volta com o Bob’s para uma nova aventura. Quem me acompanha sabe o quanto eu curto criar conteúdos que envolvam diversão, brincadeiras e, campanhas que me aproximem mais dos meus fãs. Essa nova coleção está incrível e foi pensada com muito carinho para a galera que, como eu, ama colecionar e se divertir. Mal posso esperar para ver todo mundo entrando nessa brincadeira com a gente. Vem muito conteúdo legal por aí!”, comemora Enaldinho.

A nova coleção estimula a criatividade das crianças com personagens que podem ser desmontados e combinados. Cada boneco vem em três partes (cabeça, tronco e pés), permitindo que os pequenos criem seus próprios Enaldinhos. São seis versões para colecionar: Vampiro, Múmia, Esqueleto, Frankestein, Dourado e Clássico. Sendo dois modelos especiais:

O Frankenstein, que conta com pigmento glow in the dark, ou seja, brilha no escuro.

O Dourado, o mais raro da coleção.

Os bonecos são vendidos em envelopes fechados, o que torna o momento da descoberta ainda mais divertido.

Para garantir a coleção completa, os consumidores devem adquirir um dos combos Bob’s Play e Enaldinho:

Combo Bob’s Play Burger: 1 Cheeseburger + 1 Batata Palito P + 1 Del Valle Kapo + 1 colecionável Enaldinho

Combo Bob’s Play Franlitos: Franlitos (4 unid) + 1 Batata Palito P + 1 Del Valle Kapo + 1 colecionável Enaldinho

O combo está disponível em todas as lojas físicas do Bob’s pelo Brasil e no aplicativo do Bob’s, enquanto durarem os estoques.

Imagem/Texto: Ascom-Bob’s