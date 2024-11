Bob’s e Friboi lançam sanduíches exclusivos com hambúrguer 100% fraldinha

Inspirados na paixão dos brasileiros, os lanches são preparados no Pão Semi Italiano com atributos como vinagrete, queijo coalho, alhonese e farofa

Bateu vontade de um sanduíche preparado com uma suculenta fraldinha? Então passa no Bob’s! A primeira rede de fast food e primeira franquia do setor no Brasil lança o “Churras de Responsa”, em parceria com a Friboi, empresa líder no segmento de carne bovina no país. O Bob’s Fraldinha com Vinagrete e Bob’s Fraldinha com Queijo Coalho trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco, valorizando a cultura brasileira. As novidades estarão disponíveis a partir do dia 13 de novembro em todas as lojas do Brasil, por tempo limitado.

“O churrasco é uma tradição entre os brasileiros, e pela primeira vez trouxemos o corte de fraldinha para os nossos clientes. Quem provar vai se deliciar com o sabor marcante e autêntico da carne, acompanhada de um bom vinagrete, farofa, molho alhonese e queijo coalho. Acreditamos que o churrasco une as pessoas, e o Bob’s é precursor em alimentar encontros saborosos”, comenta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Sobre a parceria com a Friboi, a diretora destaca que contar com marcas que são referência no segmento faz toda a diferença. “Estamos felizes de ter a Friboi inovando conosco mais uma vez. Os sanduíches foram desenvolvidos por duas empresas que estão há décadas no mercado, 100% brasileiras, e que conhecem o verdadeiro sabor de churrasco. Agora a paixão dos brasileiros pode ser apreciada em todas as nossas lojas também”, complementa Renata.

“Essa parceria busca trazer novas experiências de sabor para o consumidor, unindo o melhor de duas paixões nacionais: churrasco e hambúrguer. Buscamos sempre surpreender o consumidor brasileiro com produtos de alta qualidade”, comenta Anne Napoli, diretora de marketing da Friboi. A Friboi foi eleita a marca de carne e churrasco mais lembrada pelos brasileiros, conquistando o selo Top of Mind 2024, em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha.

Conheça os sanduíches “Churras de Responsa”:

Bob’s Fraldinha com Vinagrete: Suculento hambúrguer 100% Fraldinha, com molho alhonese, queijo, vinagrete, saborosa farofa para churrasco com toque defumado, em um pão semi Italiano quentinho e crocante.

Bob’s Fraldinha com Queijo Coalho: Suculento Hambúrguer 100% Fraldinha com queijo coalho grelhado, maionese, molho alhonese, saborosa farofa para churrasco com toque defumado, tomate fatiado, alface, em um pão semi Italiano quentinho e crocante.

As novidades ficarão disponíveis em todas as lojas da nossa rede e nas principais plataformas de delivery.

Fonte e foto assessoria