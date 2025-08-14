Bob’s é o hambúrguer e o Milk Shake oficiais do The Town 2025

Em sua estreia no festival, a rede reforça sua presença em grandes eventos e fortalece a conexão com diferentes gerações

O The Town 2025, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, deve atrair novamente multidões para a “Cidade da Música”, no Autódromo de Interlagos nos dias 6, 7, 12, 12 e 14 de setembro. E, ao lado dos palcos, grandes marcas enxergam uma vitrine estratégica para criar conexões emocionais com o público. É o caso do Bob’s, que estreia no festival como o hambúrguer e o Milk Shake oficiais, apostando na força de seus produtos mais icônicos e no poder das experiências ao vivo para se conectar com diferentes gerações.

Uma marca com mais de 70 anos de história e inovação

O Bob’s chega ao The Town 2025 reafirmando sua vocação para estar presente nos momentos que marcam gerações. Primeira rede de fast food do Brasil, fundada em 1952, a marca combina pioneirismo, tradição e constante inovação, criando produtos que conquistaram os brasileiros e construindo uma conexão afetiva que atravessa décadas.

Com presença consolidada em grandes eventos pelo país, como o Rock in Rio, do qual participa desde a primeira edição em 1985, o Carnaval do Rio de Janeiro, festas juninas como o São João do Nordeste e campeonatos de futebol em diversas regiões, a marca demonstra sua capacidade de integrar-se ao espírito de celebração e entretenimento.

Essa trajetória permite que fãs de diferentes idades, dos que cresceram nos anos 90 ouvindo Backstreet Boys aos jovens que hoje acompanham Travis Scott ou Camila Cabello, reconheçam no Bob’s uma marca próxima, relevante e presente em suas histórias.

O mercado e o poder das ativações em festivais

De acordo com dados da ABEV (Associação Brasileira de Eventos), eventos culturais e musicais movimentaram mais de R$ 131,8 bilhões na economia brasileira em 2024, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, considerando cadeia direta e indireta. Os grandes festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, Planeta Atlântida e The Town não apenas concentram público jovem e conectado, como também criam momentos de alta disposição ao consumo: 87% do público afirma que compra alimentos e bebidas durante o evento e 54% afirma compartilhar nas redes sociais as marcas que encontra nesses espaços, segundo levantamento da PwC Brasil.

O The Town, que em sua primeira edição reuniu mais de 500 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 1,9 bilhão, mostrou o potencial de impacto econômico e cultural que também pode marcar a edição de 2025.

Marcas que marcam momentos

Mais do que vender produtos, estar presente em eventos de grande porte se torna oportunidade para as marcas ocuparem um espaço afetivo na vida das pessoas. Segundo estudo global da Event Marketing Institute, 84% dos consumidores dizem que têm uma impressão mais positiva de marcas que investem em experiências ao vivo; e 70% relatam maior probabilidade de recomendar essas marcas a amigos.

No Brasil, levantamentos sobre comportamento de consumo em festivais indicam que o público valoriza marcas que entregam conveniência, qualidade e que se integram ao clima do evento sem parecerem invasivas. É nesse ponto que o Bob’s, com sua operação ágil e produtos icônicos, encontra um espaço legítimo de conexão.

Operação dedicada ao festival

A operação do Bob’s no The Town 2025 será conduzida por um franqueado especializado em eventos, reforçando a flexibilidade e a capilaridade do modelo de franchising da rede. Esse é um dos formatos que integram o ecossistema de atuação da marca, permitindo presença em diferentes praças e ocasiões de consumo.

Franqueados com perfil voltado para eventos geram receita extra, desenvolvem expertise logística e contribuem para ampliar a presença do Bob’s em momentos que marcam gerações. De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o Brasil conta hoje com mais de 195 mil unidades franqueadas, e o setor segue em expansão, assim como a rede Bob’s, que aposta na força do coletivo para seguir inovando.

