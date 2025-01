Bob’s é o novo patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025

Além de impulsionar o envolvimento da marca no futebol, parceria reforça a presença na região, conectando ainda mais a rede ao público nordestino

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquia de alimentação do Brasil, anuncia patrocínio oficial a Copa do Nordeste 2025, um dos campeonatos regionais mais importantes do país. Carinhosamente apelidada de “Lampions League”, a competição possui uma rica história no calendário esportivo brasileiro – e tem uma força gigante entre os torcedores nordestinos. Desde sua organização oficial em 1994, o torneio passou por períodos de interrupção, mas consolidou-se a partir de 2013, ganhando destaque e atraindo milhões de espectadores apaixonados.

Com uma longa tradição de apoio ao futebol, o Bob’s reafirma seu compromisso com o esporte e a conexão com os fãs ao se associar a uma competição tão emblemática. A marca já patrocinou diversos campeonatos estaduais e nacionais, além de clubes como Botafogo (RJ), Guarani (SP), Ponte Preta (SP) e Brasil de Pelotas (RS). Em 2024, a rede esteve presente em eventos de destaque como a Copa Betano do Brasil, o Brasileirão Série B, a Supercopa Rei (2023 e 2024) e o Campeonato Carioca, no qual também marcará presença este ano.

“O patrocínio à Copa do Nordeste é mais uma oportunidade para reforçar nossa relação com o público nordestino e valorizar a cultura da região. Essa parceria reflete nosso propósito de alimentar encontros, estando presente em momentos importantes para nossos consumidores, entregando experiências marcantes e, claro, muito sabor,” afirma Renata Brigatti Lange, Diretora de Marketing do Bob’s.

Além do alinhamento com os valores da marca, a estratégia se conecta ao projeto de expansão do Bob’s, que vem investindo em diferentes modelos de negócio, inclusive operações dentro de estádios e arenas pelo país. Atualmente, a rede possui unidades em locais como São Januário (RJ), Estádio Olímpico Nilton Santos (RJ), Neo Química Arena (SP) e o Morumbis (SP) com dois pontos de venda recém-inaugurados. Essas operações foram pensadas para atender às necessidades dos torcedores, com cardápios adaptados e estruturas práticas para os dias de jogos, proporcionando conveniência e uma experiência única.

“O Nordeste tem um papel fundamental para a nossa marca. Hoje, a região representa 25% do faturamento da rede e a intenção é potencializar ainda mais com a abertura de novos pontos de venda ainda em 2025”, destaca Renata. “Continuaremos investindo no futebol, que é um território já alinhado com a nossa estratégia, mas também exploraremos outras oportunidades que nos permitirão expandir a capilaridade do Bob’s e nos aproximar ainda mais dos consumidores”, finaliza.

Nordestão 2025 – Neste ano, o calendário do Nordestão irá durar de janeiro a setembro. São 13 datas dedicadas ao campeonato, organizado pela Liga do Nordeste em parceria com a CBF. A fase de grupos será entre 22 de janeiro e 26 de março, quartas e semifinais em junho e os dois jogos da decisão previstos para o começo de setembro. São 16 clubes se enfrentando em jogo único e buscando uma vaga na segunda fase preliminar. Serão oito classificados para a fase seguinte que, mais uma vez, disputarão no dia 8 de janeiro mais um jogo eliminatório para entrar na fase de grupos da competição. Quatro times irão se juntar aos outros 12 já definidos. Iniciada em 4 de janeiro, com os confrontos das fases qualificatórias, tem previsão de término para 7 de setembro. O atual campeão e defensor do título é o Fortaleza que, nesta edição, busca seu quarto título.

Texto e foto assessoria