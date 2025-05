Bob’s em casa: Com aposta em inovação, Bob’s lança batata-frita congelada

Expectativa é vender mais de mil toneladas do novo produto em 2025

Por mais de sete décadas, o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do país, está no imaginário dos brasileiros. Agora, a marca quer ir além das lojas físicas e ocupar um novo espaço: a despensa dos consumidores.

A principal novidade da linha é o lançamento da batata-frita congelada, super premium, desenvolvida na Holanda, com tecnologia coated que mantém a crocância mesmo em preparos sem óleo, como na airfryer ou no forno. O portfólio ainda traz molhos icônicos como o Big Bob, Burger & Salad e Bob’s Grill, que são apresentados em duas versões 200g e, como novidade, 730g.

“Com Bob’s em Casa, queremos estar presentes em novos momentos de consumo, com praticidade, sabor e versatilidade. Também estamos em busca de diálogos com outras indústrias que queiram licenciar a nossa marca em produtos que tenham sinergia com o universo Bob´s”, diz Marcelo Tristão, Diretor de Transformação Digital do Bob’s.

Produto versátil e inovação no prato

Com a chegada da batata-frita congelada, a marca eleva ainda mais o nível de conveniência. Pode ser preparada em minutos, direto na airfryer ou no forno, sem necessidade de óleo. O resultado é uma batata crocante por fora, macia por dentro, e com o mesmo sabor que os fãs já conhecem das lojas físicas, só que agora, adaptada ao dia a dia.

“O consumidor está em busca de soluções rápidas e saborosas. A batata Bob’s entrega isso com um diferencial importante: não é uma versão genérica, é a experiência Bob’s, agora na sua casa”, reforça o executivo.

Expectativa: mais de mil toneladas vendidas

Com a expansão da linha, o Bob’s projeta vendas de 1.050 toneladas em 2025 apenas com a nova batata-frita congelada. A empresa também sinaliza interesse em parcerias e collabs como parte de sua estratégia de marca.

“Acreditamos muito no potencial do co-branding para entregar experiências novas e diferenciadas para os nossos consumidores”, afirma Tristão.

Com mais de mil unidades espalhadas pelo país e décadas de reconhecimento de marca, o Bob’s entra agora em uma nova fase, na qual a refeição rápida deixa de ser um destino e passa a fazer parte da jornada alimentar completa do consumidor, da indulgência ocasional ao consumo cotidiano.

